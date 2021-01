The Sinking City: dopo la diatriba legale il gioco torna su Steam e Microsoft Store

La lunga telenovela giuridica di The Sinking City sembra sulla via della conclusione: dopo molti mesi dalla rimozione il gioco investigativo dalle tinte lovercraftiane è ricomparso su alcune piattaforme digitali come Steam e Xbox Store.

Nel mese di agosto infatti The Sinking City era stato rimosso da tutti gli store digitali a causa di una diatriba legale tra i ragazzi di Frogwares e il publisher Nacon sulla proprietà intellettuale del gioco. Stando alle parole degli sviluppatori infatti Nacon avrebbe violato i termini sulla proprietà della licenza nonostante la rescissione del contratto tra le parti e per tutelare il prodotto Frogwares avrebbe deciso di rimuovere il gioco dalle principali piattaforme digitali. A distanza di mesi da questi avvenimenti però The Sinking City è ricomparso su Steam e su Xbox Store con tanto di pagina ufficiale e già disponibile per l'acquisto (la data di uscita indicata segna il 05/01/2021). All'appello manca ancora il PlayStation Store, piattaforma che è stata protagonista di una raccolta firme da parte dell'utenza, ma al momento non è possibile sapere se e quando il gioco sarà reso disponibile.

In attesa di saperne di più vi ricordiamo che sulle pagine di Everyeye trovate la nostra recensione di The Sinking City.