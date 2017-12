The Sinking City fonde i ruggenti anni '20, l'urbanismo americano e il sovrannaturale

presentano Development Diary di, un video che svela i dettagli del processo creativo e delle ispirazioni che hanno contribuito alla realizzazione della cittadina di Oakmont. In questa città, infatti, si svolgerà la nuova e sovrannaturale avventura che i giocatori potranno vivere a

Nel video, Wael Amr, CEO di Frogwares, approfondisce la visione dello studio di sviluppo riguardo a Oakmont. Wael spiega come la città, così come l’ambientazione su cui si basa il gioco, ha permesso di produrre un gioco investigativo dove la persona potrà decidere e riflettere se l’esperienza appena vissuta sia stata reale o sovrannaturale.



Katerina Frolova, Architetto e urbanista, e Aleksey Yurkin, Lead Level Artist, raccontano di essersi ispirati, per rendere Oakmont tanto realistica quanto inquietante, allo stile di edifici dell’East Coast degli Stati Uniti, creando una visione originale della città americana dove i dettagli e la perfetta ricostruzione aiuteranno i giocatori a immergersi ed esplorare Oakmont a proprio rischio e pericolo.



Ambientato nel 1920, The Sinking City è un gioco d’avventura e investigazione con una struttura open world ispirata alle opere del famoso scrittore statunitense H.P. Lovecraft. Il giocatore avrà il ruolo di un investigatore privato appena arrivato a Oakmont Massachusetts, una città che sta soffrendo per una serie di inondazioni senza precedenti di origini sovrannaturali. Quindi, dovrà scoprire la fonte dell’attività sovrannaturale che ha preso possesso della città e della mente dei suoi abitanti.

The Sinking City è attualmente in fase di sviluppo e sarà disponibile nel 2018 per PC e console.