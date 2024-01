The Sinking City: Frogwares ha vinto contro Nacon, nuova versione del gioco in arrivo

La lunga battaglia legale tra Frogwares e Nacon giunge al termine, con gli sviluppatori ucraini che hanno infine avuto la meglio sul publisher francese in tribunale e ottengono in questo modo i diritti esclusivi di pubblicazione di The Sinking City.

Oltre a diventare l'unico editore dell'avventura investigativa ispirata a Lovecraft, Frogwares ha annunciato che una nuova versione del gioco "con tutte le ultime correzioni di bug e ottimizzazioni" sarà presto disponibile. "Frogwares è ora l'unico editore di The Sinking City su tutte le piattaforme, incluso Steam", ha annunciato lo studio. "Siamo felici di lasciarci finalmente tutta questa storia alle spalle e non vediamo l'ora di condividere ulteriori notizie sul futuro del franchise".

Tutto è cominciato da una complicata controversia legale con Nacon iniziata dopo l'uscita di The Sinking City nel 2019. Frogwares ha inizialmente affermato che Nacon era costantemente in ritardo con i pagamenti durante lo sviluppo del gioco, e ad un certo punto avrebbe chiesto che Frogwares consegnasse il codice sorgente di The Sinking City, cosa che lo studio si rifiutò di fare. Lo studio aveva anche accusato Nacon per aver tentato di annullare retroattivamente i bonus per i traguardi precedentemente approvati dopo l'uscita del gioco. Gli sviluppatori, quindi, non stavano guadagnato alcun profitto dalle vendite del gioco ed hanno scoperto numerose incongruenze nel modo in cui venivano calcolati i dati di vendita dopo l'avvio della causa. Nacon ha "enfaticamente" negato le accuse e ha affermato che intendeva intraprendere un'azione legale per "ottenere un risarcimento".

Frogwares alla fine ha richiesto la rimozione di The Sinking City da Steam, GOG e altri store nel 2020 al fine di "fermare qualsiasi ulteriore le vendite andranno a BBI/Nacon". All'inizio del 2021 Nacon ha riportato The Sinking City su Steam dopo che un tribunale francese ha stabilito che il suo contratto di pubblicazione avrebbe dovuto essere mantenuto come "misura precauzionale" fino a quando la controversia non fosse stata completamente risolta; alché Frogwares ha risposto esortando i fan a non acquistarlo e pochi giorni dopo ha presentato un avviso di rimozione DMCA costringendone ancora una volta la rimozione da Steam. La ripubblicazione momentanea su Steam, oltretutto, sarebbe avvenuta da parte di Nacon per mezzo di una versione piratata del gioco.

Al termine di questa intricata vicenda, è in arrivo anche un nuovo DLC intitolato Merciful Madness e, sebbene richiederà anche la nuova versione del gioco, Frogwares afferma che pubblicherà dei salvataggi predefiniti in modo che gli utenti non debbano rigiocare l'intero gioco solo per accedere al DLC. Al momento non è stata annunciata una data di uscita per la versione aggiornata di The Sinking City, ma Frogwares ha affermato che la vecchia versione rimarrà in vendita fino al 28 febbraio.