The Sinking City: Gioco ispirato ai racconti di Lovecraft sarà esclusiva Epic Store su PC

Nel corso della giornata odierna, mercoledì 20 marzo, Epic Store ha condiviso con il pubblico un lungo elenco di Giochi che, nella loro versione PC, saranno da loro distribuiti in esclusiva.

Tra questi, troviamo prodotti videoludici molto attesi, tra cui possiamo trovare anche The Sinking City. Frutto di una collaborazione tra BigBen Interactive e Frogwares, il Gioco ha attirato l'attenzione di molti videogiocatori grazie alle proprie peculiari atmosfere, fortemente ispirate ai celebri racconti di H.P. Lovecraft. Caratterizzato da una struttura open world e da una narrazione ambientate negli anni Venti del secolo scorso, è stato recentemente, recentemente The Sinking City è stato posticipato ed è ora atteso per il giugno di quest'anno. Atteso anche su Playstation 4 ed Xbox One, nella sua versione PC il gioco sarà invece esclusiva di Epic Store.

La produzione targata Big Ben Interactive e Frogwares è solo uno degli ultimi Titoli che saranno interessati da tale processo. Ad esempio, anche le versioni PC di Giochi quali The Outer Worlds e Control saranno esclusive Epic Games. In aggiunta a questi ultimi, possiamo citare anche Ancestors: The Humankind Odyssey, svelato al pubblico in occasione della cerimonia di assegnazione dei The Game Awards 2018. Per maggiori informazioni, segnaliamo ai Lettori e alle Lettrici che sulle pagine di Everyeye è disponibile un nostro provato di The Sinking City, a cura di Alessandro Bruni.