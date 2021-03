The Sinking City, Nacon si difende: 'Non abbiamo venduto la versione piratata su Steam'

Nacon, publisher della versione originale di The Sinking City, ha deciso di rispondere alle clamorose rivelazioni di Frogwares. Come vi abbiamo riportato su queste pagine, gli sviluppatori hanno accusato l'azienda di aver piratato, hackerato e venduto una versione alterata del gioco investigativo su Steam.

Frogwares ha pubblicato un video in cui mette ben in evidenza tutti i cambiamenti e le manovre illecite che Nacon avrebbe effettuato per distribuire il titolo su Steam senza che né i giocatori né Valve stessa si accorgessero di nulla. Quelle della software house sembrerebbero essere delle prove schiaccianti, ma Nacon (precedentemente conosciuta con il nome di Bigben Interactive) ha deciso di replicare in maniera decisa alle accuse.

Stando ad un post del publisher pubblicato su Steam (ma attualmente non più raggiungibile), quella pubblicata nuovamente sulla piattaforma Valve è la "versione originale e completa" di The Sinking City. Le uniche lacune legate all'assanza degli achievement e della possibilità di salvare in cloud sarebbero da attribuire alla "mancanza di collaborazione da parte di Frogwares".

Per quanto secca e decisa, la risposta di Nacon sembra al momento un po' troppo debole per rispondere adeguatamente alle perentorie accuse di Frogware. La questione, in ogni caso, sarà risolta in tribunale, dal momento che il team di sviluppo ha deciso di denunciare il publisher.

Nel frattempo di conoscere i futuri risvolti di questa controversa vicenda, ricordiamo che The Sinking City è recentemente stato pubblicato in versione PlayStation 5 da Frogwares in persona. La software house ha spiegato che, proprio a causa della separazione da Nacon, non è stato possibile rendere disponibile l'upgrade gratuito dalla versione PS4 a quella PS5.