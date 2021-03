The Sinking City, Nacon passa all'attacco: 'Abbiamo il diritto di riadattare il gioco'

Continua ad evolversi l'intricata vicenda attorno a The Sinking City, il titolo investigativo che dopo essere riapparso improvvisamente nel database di Steam, è stato nuovamente rimosso nelle scorse ore, dal momento che Valve ha ricevuto un avviso di rimozione dal DMCA.

A seguito della prima controversia legale riguardante le royalties derivanti dalle vendite del gioco e della conseguente scissione del rapporto tra le due parti, Frogwares ha nuovamente denunciato Nacon accusando il publisher di aver distribuito su Steam una versione piratata e hackerata di The Sinking City.

Dopo un commento stringato, sono arrivate ora delle dichiarazioni maggiormente argomentate da parte di Nacon, che sembra così voler passare all'attacco ai danni degli sviluppatori di Frogwares:

"In linea con la decisione dei tribunali, Nacon ha ripetutamente e senza successo richiesto che Frogwares rendesse il gioco disponibile su Steam; in caso contrario avrebbe applicato una clausola presente nel contratto che prevede la possibilità che il gioco venga adattato da terze parti", spiega Nacon, che ha affidato il lavoro ad una delle sue compagnie sussidiarie ed ha ripubblicato temporaneamente il titolo su Steam. La giura che si occuperà del caso dovrà ovviamente valutare nel dettaglio le modalità con cui l'operazione è stata portata a termine, e Frogwares ha già anticipato di avere delle prove compromettenti da mostrare nelle aule di tribunale.

"In passato, Frogwares si è basata impropriamente sulle accuse riguardanti i mancati pagamenti per rifiutare la pubblicazione del gioco su Steam, e a quel punto ha cercato di risolvere il contratto senza successo", prosegue la dichiarazione di Nacon. "La Corte d'Appello di Parigi ha ritenuto questa presa di posizione "manifestamente illegale", ordinando la prosecuzione del contratto e incoraggiando Frogwares ad astenersi da qualsiasi azione per impedire ciò".

Nacon ha concluso l'intervento bollando le dichiarazioni di Frogwares come "aggressive e pregiudizievoli" nei confronti dell'azienda guidata da Alain Falc. Staremo a vedere se nei prossimi giorni arriveranno nuovi risvolti capaci di stravolgere ancora la delicata situazione di The Sinking City.