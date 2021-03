The Sinking City: nuovo colpo di scena, il gioco è stato rimosso da Steam

Nuovo colpo di scena nella vicenda legata alla battaglia tra Frogwares Interactive e il publisher Nacon: The Sinking City è stato (nuovamente) rimosso da Steam dopo essere stato ripubblicato sul negozio online di Valve il 26 febbraio scorso.

Al momento il gioco non è disponibile su Steam, provando a cercare The Sinking City nella barra di ricerca non si ottiene alcun risultato mentre la pagina Steam di The Sinking City indicizzata su Google rimanda alla home page del marketplace.

Non sappiamo però come mai il gioco sia scomparso dal negozio: The Sinking City è stato rimosso da Nacon oppure da Valve? C'è da dire che in queste ultime ore il titolo è stato subissato di recensioni negative, alcune delle quali contenenti insulti e minacce nei confronti di Nacon.

Riassumiamo la vicenda: A fine febbraio (dopo una disputa sui diritti di sfruttamento del gioco tra Nacon e Frogwares) The Sinking City torna in vendita su Steam pubblicato da Nacon senza alcun riferimento a Frogwares tra i crediti. Gli sviluppatori raccomandano ai possibili acquirenti stare alla larga da questa versione, affermando che presto faranno chiarezza sull'accaduto.

Detto fatto, a inizio marzo lo studio accusa Nacon di aver piratato The Sinking City grazie al lavoro di uno dei propri studi interni e di aver rimesso in vendita il gioco senza alcuna autorizzazione. Nacon dal canto suo si difende affermando di non aver piratato The Sinking City, poche ore dopo però il titolo sparisce da Steam. Difficile capire cosa sia successo esattamente ma probabilmente ne sapremo di più nelle prossime ore, ricordiamo che Frogwares ha trascinato Nacon in tribunale per la seconda volta in pochi mesi chiedendo un risarcimento di oltre 700.000 euro al publisher transalpino.