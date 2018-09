The Sinking City: il nuovo diario degli sviluppatori è dedicato alla narrazione visiva

Bigben e Frogwares Games hanno pubblicato un nuovo video-diario dedicato a The Sinking City, avventura horror investigativa ispirata alle opere di Howard Phillips Lovecraft.

Nel filmato, che potete ammirare in apertura di notizia, gli sviluppatori ci spiegano che la storia può essere narrata in modi differenti: non solo mediante i dialoghi, ma anche attraverso le immagini (visual storytelling). Ispirandosi al medium cinematografico, il team ha prestato molta attenzione alla scelta dei colori, all'illuminazione e all'angolazione delle inquadrature, tutte caratteristiche in grado di modificare la percezione della storia da parte del videogiocatore.

Il protagonista dell'avventura ambientata negli anni '20 è Charles W. Reed, un investigatore privato di New England. Tormentato dal suo passato e da visioni non di questo mondo, approda nella città di Oakmont, Massachusetts, cercando di salvarsi dalla sempre più fastidiosa malattia mentale che sembra affliggerlo. Oakmont, un tempo apprezzata per il suo porto e meta di scambi conosciuta per il contrabbando, ora si trova isolata dal resto del mondo a causa di un’inondazione di origini sovrannaturali. I giocatori saranno chiamati ad affrontare pericolosi nemici e seguire gli indizi che porteranno alla luce un terribile orrore di natura cosmica che minaccia il mondo stesso.

Prima di lasciarvi, ricordiamo che The Sinking City verrà pubblicato su PlayStation 4, Xbox One e PC il 21 marzo 2019.