The Sinking City: orrore lovecraftiano nel nuovo trailer dal taglio cinematografico

Nella giornata di oggi Bigben e Frogwares Games hanno pubblicato un nuovo trailer dal taglio cinematografico per The Sinking City, avventura horror investigativa che trae ispirazione dalle opere di H.P. Lovecraft.

The Sinking City è ambientato negli anni '20 nella cittadina di Oakmont in Massachusetts, un tempo apprezzata per il suo porto e meta di scambi conosciuta per il fiorente mercato nero e adesso isolata dal resto del mondo a causa di un’inondazione di origini sovrannaturali. Il protagonista sarà Charles W. Reed, un investigatore privato del New England, giunto a Oakmont per risolvere il mistero dietro questi avvenimenti e al contempo trovare un rimedio alla malattia mentale che sembra affliggerlo, procurandogli sinistre visioni. Osservando il nuovo trailer del gioco (pubblicato sul canale Youtube di IGN) possiamo farci un'idea dell'atmosfera, delle ambientazioni e dei temi che caratterizzeranno la produzione. Lasciandovi alla visione, ricordiamo ai lettori di Everyeye che The Sinking City sarà disponibile su PlayStation 4, Xbox One e PC a partire dal 21 marzo 2019. Se il titolo di Bigben e Frogwares Games vi incuriosisce, vi consigliamo di dare un'occhiata al recente gameplay trailer pubblicato sulle nostre pagine. Per essere sempre aggiornati sulle ultime novità a riguardo, vi basta seguire la scheda del gioco.