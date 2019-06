The Sinking City: il richiamo di H.P. Lovecraft nella Video Recensione

The Sinking City è un nuovo videogioco Open World basato sui romanzi e le opere di H.P. Lovecraft: un mondo sommerso da esplorare e in cui immergersi per vivere avventure al cardiopalma, il tutto racchiuso all'interno di un contesto narrativo e ludico tanto affascinante quanto purtroppo non del tutto perfetto...

Ambientato in una dimensione lovecraftiana artisticamente ispirata, l'ultimo esperimento di Frogwares soffre delle criticità tipiche delle avventure a tinte oscure che promettono di coniugare i frangenti puzzle e investigativi a delle sessioni tipicamente sparatutto.

Sia per le esigue risorse a disposizione degli sviluppatori ucraini che per l'eccessiva ambizione nutrita dai suoi dirigenti, il progetto di The Sinking City mostra il fianco a più di una critica, soprattutto per quanto riguarda gli elementi action a contorno della storia.



Solo con il tempo, e con una robusta iniezione di update e di patch correttive, capiremo se l'avventura horror vissuta tra i mostri di Oakmont riuscirà a risollevarsi e ad assumere contorni decisamente più definiti di quelli che tratteggiano la fumosa versione attualmente disponibile su PC, PlayStation 4 e Xbox One.

A ogni modo, vi lasciamo in compagnia della nostra Video Recensione e, per chi se la fosse persa, della recensione di The Sinking City a firma di Tommaso "Todd" Montagnoli.