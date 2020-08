The Sinking City è stato rimosso da tutti gli store, gli sviluppatori spiegano il motivo

Il gioco investigativo ispirato all'immaginario lovercraftiano The Sinking City è scomparso, ormai da qualche mese, dalle vetrine virtuali di Xbox One, PlayStation 4 e dall'Epic Games Store. Oggi gli sviluppatori di Frogwares hanno spiegato il motivo di tale scelta.

Stando alla lunga nota pubblicata dagli sviluppatori ucraini di Frogwares alla base della scomparsa di The Sinking City dalle varie piattaforme di distribuzione ci sarebbe una causa legale con il publisher Nacon colpevole, sempre secondo lo studio, di non aver pagato le royalties sulle copie vendute: "abbiamo completamente smesso di ricevere le royalties che vengono ancora riscosse per nostro conto e che ora ammontano circa a 1 milione di euro" si legge nella dichiarazione degli sviluppatori.

Lo studio sarebbe riuscito a rescindere l'accordo con Nacon già dal mese scorso ma sta ancora combattendo per ripristinare la percezione pubblica sulla proprietà della licenza: "date queste violazioni, gli ostacoli incontrati e la riluttanza a collaborare, l'ultima risorsa di Frogwares è stata quella di rimuovere The Sinking City da tutti i negozi rimanenti per fermare qualsiasi ulteriore vendita diretta a BBI/Nacon".

In attesa di conoscere il punto di vista di Nacon, vi ricordiamo che The Sinking City è ancora disponibile su Nintendo Switch. Potete trovare la recensione di The Sinking City sulle pagine di Everyeye.