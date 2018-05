The Sinking City si mostra in un teaser trailer e tante nuove immagini in vista dell'E3

Forgwares sarà presente all'E3 2018 con The Sinking City, avventura horror investigativa in sviluppo da oltre due anni ed ispirata ai lavori di H.P. Lovercraft.

Gli sviluppatori, famosi per i titoli della serie Sherlock Homes, hanno però deciso di stuzzicare i fan pubblicando un teaser trailer e tanti nuovi screenshot, che trovate allegati a questa notizia. The Sinking City è ambientato negli anni '20 a Oakmont, in Massachussets, città nella quale si stanno verificando delle inondazioni d'origine sovrannaturale. I giocatori prenderanno il controllo di un investigatore privato chiamato a scoprire l'origine di questo male, che sul suo cammino incontrerà mostri e amenità di vario genere. Frogwares ha descritto il titolo come un horror open-world non lineare. Se volete saperne di più, vi invitiamo a leggere l'anteprima di The Sinking City a cura di Giovanni Calgaro.

The Sinking City è in sviluppo per PC e console, ma è ancora privo di una data d'uscita precisa. Ne sapremo sicuramente di più durante l'E3. Il 2018 si preannuncia come un anno da incorniciare per tutti gli amanti delle opere di H.P. Lovercraft. Nei prossimi mesi, infatti, è atteso anche Call of Cthulhu, survival horror sviluppato da Cyanade.