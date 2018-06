The Sinking City: svelata la data di lancio, mostrato un nuovo video gameplay

Lo sviluppatore Frogwares e il publisher Bigben Interactive hanno annunciato che The Sinking City sarà disponibile a partire dal 21 marzo 2019 su PlayStation 4, Xbox One e PC. Con l'occasione è stato pubblicato un nuovo video gameplay: lo trovate in cima alla notizia.

The Sinking City è ambientato negli anni '20 a Oakmont, in Massachussets, cittadina nella quale si stanno verificando una serie di fenomeni sovrannaturali. I giocatori vestiranno i panni di un investigatore chiamato a scoprire l'origine di queste anomalie, per quella che si preannuncia una nuova avventura dalle tinte horror con diversi riferementi alle opere di H.P. Lovecraft.

Come confermato dal publisher, il titolo farà il suo debutto su PlayStation 4, Xbox One e PC il 21 marzo 2019. Nell'attesa potete guardare il nuovo video gameplay pubblicato in occasione dell'E3 2018, dando un ulteriori sguardo alle ambientazioni, alle atmosfere e alle meccaniche di gioco.