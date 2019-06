The Sinking City: ecco il trailer di lancio del gioco ispirato ai lavori di Lovecraft

Bigben Interactive e Frogwares hanno diffuso, a due giorni dall'uscita ufficiale, il trailer di lancio di The Sinking City, un inquietante titolo investigativo ambientato mondo soprannaturale ispirato dagli scritti di H. P. Lovecraft.

Il gioco ci metterà nei panni di un detective degli anni '20 che si ritrova nella città di Oakmont, Massachussets, nella quale si stanno verificando allagamenti senza precedenti e di chiara origine sovrannaturale e incomprensibile, mentre alcuni mostri iniziano a vagare per le sue strade.

Il nostro compito sarà quello di indagare e sconfiggere l'entità responsabile di questa piaga ed evitare di soccombere alla follia, uno degli elementi chiave del gameplay. Bisognerà anche fare attenzione visto che dovremo combattere sia contro i mostri, sia contro alcuni cittadini impazziti per via degli avvenimenti di cui sopra, utilizzando armi iconiche dell'epoca, ma le cui munizioni saranno piuttosto difficili da trovare.

Senza indugiare oltre, vi lasciamo al video in questione, che trovate in apertura della news. Che ne pensate? Cosa vi attendete da The Sinking City? Per approfondire, potete dare un'occhiata alla nostra anteprima di The Sinking City.

Il gioco sarà disponibile a partire dal 27 Giugno su PC, PlayStation 4 e Xbox One, mentre i possessori di Nintendo Switch dovranno aspettare ancora un po', dato che il gioco uscirà sulla piattaforma ibrida di Nintendo nel corso di questo autunno.