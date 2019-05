The Sinking City Video Anteprima: un'avventura da incubo basata sui romanzi di H.P. Lovecraft

Nata dalla mente del team Frogwares, già autori della serie videoludica di Sherlock Holmes, The Sinking City è un'avventura open world ispirata all'immaginario ed ai racconti di H.P. Lovecraft.

Protagonista dell'avventura è Charles Reed, investigatore privato rimasto intrappolato nella città di Oakmont in Massachussetts. Il nostro investigatore ha sviluppato una malattia non identificata ma che sembra essere legata a doppio filo con le tenebre che hanno avvolto la città...

Un titolo dalle premesse narrative e ludiche decisamente interessanti, per saperne di più vi rimandiamo alla nostra prova di The Sinking City, titolo che abbiamo potuto provare con mano durante la Bigben Week, evento dedicato alla lineup del publisher francese.

The Sinking City sarà disponibile dal 27 giugno su PC, PlayStation 4 e Xbox One, in formato fisico e digitale. Siete pronti per un nuovo tuffo nell'orrore firmato H.P. Lovecraft?