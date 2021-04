The Smurfs Mission Vileaf: i Puffi tornano con un nuovo videogioco

Il publisher francese Microids ha annunciato lo scorso anno di aver acquistato la licenza per produrre videogiochi dei Puffi, adesso arriva la conferma che The Smurfs Mission Vileaf uscirà nel corso del 2021 su PC, PS4, Xbox One e Nintendo Switch.

Sviluppato da OSome Studio The Smurfs Mission Vileaf è solamente il primo di una lunga serie di giochi dedicati ai celebri personaggi, Microids ha infatti in cantiere altri quattro titoli da lanciare nel corso dei prossimi cinque anni come parte dell'accordo stretto con IMPS, holding che detiene i diritti sul franchise The Smurfs.

Ogni gioco esplorerà un genere differente come confermato da Microids, il CEO Stephane Longeard si è detto entusiasta di questa collaborazione, l'obiettivo è quello di far conoscere i Puffi ad una nuova generazione di giocatori, dello stesso avviso anche Veronique Culliford (fondatore e presidente di IMPS): "i Puffi sono incredibilmente popolari ma vogliamo che siano ancora più famosi in tutto il mondo e Microids ci aiuterà a raggiungere il nostro obiettivo. Con la nuova serie TV in arrivo nel 2021 la notorietà dei Puffi non può far altro che crescere, ne siamo certi."

Sin dai tempi dell'Atari VCS 2600 i Puffi sono stati protagonisti di decine di videogiochi usciti su console, PC e mobile.