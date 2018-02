The Snack World Trejarers Gold per Switch uscirà ad aprile in Giappone

Sull'ultimo numero di CoroCoro Comics è stato annunciato cheper Nintendo Switch porting di) sarà disponibile in Giappone dal 12 aprile, in versione fisica e digitale.

Una quantità limitata di copie fisiche includerà un codice per scaricare la Jara aggiuntiva Crystal Sword Zeta-Alpha. La versione Switch di The Snack World offrirà un comparto tecnico migliorato rispetto alle edizioni 3DS e Mobile, un sistema di controllo riadattato e includerà i due DLC già pubblicati sulle altre piattaforme.

Al momento non ci sono notizie per quanto riguarda l'eventuale pubblicazione di The Snack World Trejarers Gold e The Snack World Trejarers in Occidente.