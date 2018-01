The Snack World Trejarers di Level-5 arriverà anche su Nintendo Switch

Sull'ultimo numero di CoroCoro Comic è stato annunciato chediarriverà anche su, dopo essere uscito lo scorso mese di agosto su 3DS.

The Snack World Trejarers è un Action RPG in stile cartoon parte di un progetto crossmediale annunciato nel 2015 che include una serie animata e un film in CGI, fumetti e una linea di giocattoli, oltre ai videogiochi.

The Snack World Trejarers è stato pubblicato lo scorso agosto su 3DS in Giappone e arriverà su smartphone nel corso del 2018 mentre la versione Switch è priva di una finestra di lancio. Nessuna conferma riguardo il possibile debutto in Occidente del franchise Snack World.