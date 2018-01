The Snack World Trejarers per Switch sarà giocabile al World Hobby Fair Winter 2018

ha annunciato cheper Nintendo Switch sarà presente in forma giocabile al, evento che si terrà al Nagoya Dome a partire dal 21 gennaio.

The Snack World Trejarers per Switch è stato annunciato la scorsa settimana, il gioco è ancora privo di una finestra di lancio ma non è esclusa che questa possa essere svelata proprio durante l'evento in questione. The Snack World per 3DS è già disponibile in Giappone mentre l'edizione per iOS e Android arriverà nel 2018.

Al momento non ci sono conferme riguardo il possibile arrivo del franchise in Occidente, restiamo in attesa di eventuali annunci e comunicazioni in merito da parte di Level-5.