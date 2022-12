The Snitch abbandona le scene: il leaker infallibile annuncia il ritiro

Dopo il ritiro di Nibellion, che tra le altre cose è stato candidato alla vittoria come Content Creator dell'Anno ai The Game Awards 2022, anche The Snitch decide di abbandonare le scene. Il leaker, che puntualmente ha condiviso anticipazioni corrette sul mondo del gaming, ha spiegato i motivi della scelta a Insider Gaming.

Intervistato dal collega insider Tom Henderson, The Snitch ha spiegato di non avere generalmente più interesse nel fornire leak alla community, ma di essere soddisfatto di aver generato entusiasmo tra i giocatori con le sue anticipazioni, che nel 100% dei casi si sono rivelate azzeccate.

"Se avete prestato attenzione, non ho mai fatto trapelare nulla relativo a piccoli studi, sono pienamente consapevole del danno che anche un piccolo e semplice leak può arrecare al lavoro di persone che hanno trascorso molti mesi o anni su un gioco. Invece, mi sono dedicato a fornire agli utenti indizi su cui speculare, piuttosto che solo leak diretti.



Sembrerà narcisistico e invadente, ma sono sicuro di aver anche aiutato alcuni eventi a ottenere maggiore visibilità. È stato un anno piuttosto entusiasmante e il 2023 sembra fantastico, con una serie di giochi fantastici, ma ammettiamolo, non è così tanto divertente [per me] far trapelare ancora altri annunci. Alla fine, gli utenti vogliono solo sapere quando uscirà GTA VI, o se Messi sarà un nuovo personaggio di Fortnite. È una cosa che non mi interessa. In secondo luogo, sono una persona molto impegnata. Prima del mio primo tweet, il mio rapporto con questo social network [Twitter] è stato minimale".



The Snitch ha poi spiegato che l'intento iniziale era semplicemente quello di rivelare l'esistenza di Overdose, il misterioso titolo di Hideo Kojima non ancora presentato dal director: "L'idea principale era quella di rivelare Overdose, in modo che il giorno in cui questo nuovo progetto di Hideo sarebbe stato annunciato ufficialmente, potessi mostrarlo ai miei amici tra una birra e l'altra e farmi una risata. Certo, poi ho visto l'accoglienza che ha avuto e ho voluto fare di più".

The Snitch si dedicherà d'ora in poi alla community che ha costruito su Discord ma non fornirà più alcun leak in futuro.