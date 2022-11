The Snitch colpisce ancora: novità in arrivo su Stalker 2 Heart of Chernobyl? - Aggiornata

Non bastavano i misteriosi teaser del nuovo gioco di Hideo Kojima ad infiammare questo autunno videoludico: ora all'orizzonte spunta anche una peculiare indiscrezione firmata dal noto insider The Snitch.

Dopo aver correttamente predetto - tra gli altri - l'annuncio di Silent Hill f, il celebre leaker è infatti tornato sulla scena con un indizio alquanto insolito. Dalle pagine del proprio account Twitter, The Snitch ha condiviso un breve cinguettio, nel quale ha riportato le seguenti parole: "My memories, my experiences, are gone. All I have, right now, one shot". Il passaggio, traducibile in più modi a seconda del significato attribuito al termine "shot", può essere reso nel seguente modo: "Tutte le mie esperienze, tutti i miei ricordi sono scomparsi. Tutto quello che mi resta, adesso, è un solo scatto/un solo colpo/una sola opportunità".



Al criptico messaggio, ha fatto seguito la pubblicazione di un'immagine ritraente una delle strutture parte della Linea Maginot. Quest'ultima, lo ricordiamo, rappresenta il sistema di fortificazioni edificato dalla Francia tra gli anni Venti e Quaranta, volto a proteggere il Paese da eventuali invasioni provenienti dai territori di Germania, Belgio, Lussemburgo, Svizzera e Italia. Potete osservare la fotografia direttamente in calce a questa news.



Al momento, la community naviga a vista e molti hanno interpretato i versi come un riferimento al brano di Eminem Lose Yourself, ma il testo non coincide integralmente. A offrire un indizio significativo potrebbero però essere le reazioni allo scatto apparso su Discord. Queste ultime finiscono infatti per comporre la parola STALKER, lasciando presagire novità in arrivo per STALKER 2: Heart of Chernobyl.