The Snitch spiffera un poco chiaro P x S: c'entra PlayStation?

The Snitch, spione videoludico per eccellenza, ha pubblicato in queste ore un misterioso Tweet che recita solamente P x S, senza ulteriori dettagli in merito. Inutile dire che i follower dell'insider si sono scatenati con le ipotesi.

La più gettonata coinvolge PlayStation, anche se non è chiaro in che modo: c'è chi pensa ad un possibile evento PlayStation Experience (ma in quel caso la sigla da usare sarebbe stata PSX) e chi un crossover della serie PlayStation x Square Enix o PlayStation x SEGA.

Molti associano la lettera P a PlayStation ma secondo altre teorie potrebbe indicare in realtà la serie Persona mentre la S rappresenterebbe Sonic, di fatto The Snitch avrebbe preannunciato un crossover tra Persona e Sonic (P x S) ma anche in questo caso si tratta di speculazioni non confermate.

Le ipotesi sono molte, le certezze pochissime (praticamente nessuna) e sicuramente entrambe le tesi sono valide: la soffiata potrebbe riguardare sì PlayStation, ma anche la serie Persona, o in alternativa altri franchise al momento non identificati. Sicuramente The Snitch si sta riferendo ad una collaborazione tra due aziende, brand o IP e dunque non ci resta che attendere per saperne di più, probabilmente lo spione svelerà il mistero nelle prossime ore.