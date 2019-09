The Sojourn: il nuovo video gameplay fissa la data di uscita del puzzle adventure

Gli autori britannici di Shifting Tides e Iceberg Interactive aprono una finestra sull'enigmatico universo di The Sojourn con un video che ne fissa la data di lancio su PC, PS4 e Xbox One e ci aiuta a familiarizzare con le dinamiche di gameplay che sperimenteremo in questo ambizioso puzzle adventure in soggettiva.

Il progetto di The Sojourn trae ispirazione dalla letteratura di fantascienza d'inizio '900, dalle ambientazioni oniriche di Myst e dall'approccio ludico di The Witness e The Talos Principle per proiettarci all'interno di una dimensione sull'orlo del collasso che rappresenterà una metafora della travagliata esperienza di vita del nostro personaggio.

L'odissea digitale che ci attende in questo colorato microcosmo farà leva sull'istinto di sopravvivenza del nostro alter-ego e sull'innata curiosità degli esseri umani: sotto il profilo della giocabilità spicciola, il titolo ci vedrà affrontare decine di enigmi ambientali unici che, a detta degli sviluppatori inglesi, metteranno a dura prova la nostra percezione della realtà.

Prima di lasciarvi al video gameplay che campeggia a inizio articolo, informiamo tutti gli appassionati di avventure in soggettiva intrise di puzzle, scene meditative e riferimenti psicologici "alla The Witness" che The Sojourn sarà disponibile su PlayStation 4, Xbox One e in esclusiva Epic Store su PC a partire da venerdì 20 settembre.