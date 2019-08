The Sojourn: il nuovo video svela l'uscita del puzzle adventure su PC, PS4 e Xbox One

Gli sviluppatori inglesi di Shifting Tides e i produttori di Iceberg Interactive confezionano un nuovo filmato di gameplay di The Sojourn per fissare al 20 settembre la data di lancio ufficiale della loro ambiziosa avventura in soggettiva immersa in una dimensione fantasy piena di puzzle.

Il progetto degli autori britannici si rifà ai capolavori del genere come The Talos Principle, The Witness o l'indimenticabile Myst per calarci all'interno di un microcosmo sull'orlo del collasso che, nelle intenzioni degli sviluppatori, rappresenterà la metafora della travagliata vita del nostro alter-ego.

A ciascuno scenario esplorabile sarà infatti associato uno stato d'animo del nostro personaggio, con puzzle di difficoltà crescente che dovranno essere risolti per fare luce sui lati oscuri del subconscio dell'eroe e diradare la coltre di mistero che aleggia su di una terra bellissima e pura.

Secondo i ragazzi di Shifting Tides, The Sojourn ci permetterà così di "affrontare gli ostacoli della vita" risolvendo decine di enigmi ambientali unici che proveranno a mettere a dura prova la nostra percezione della realtà.

Se amate questo genere di esperienze digitali, date un'occhiata al nuovo video di The Sojourn e diteci cosa ne pensate di questo progetto che approderà a settembre su PC (in esclusiva su Epic Games Store), PlayStation 4 e Xbox One.