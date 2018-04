The Spectrum Retreat uscirà quest'anno su PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e PC

Nel 2016, il diciottenneconquistò ilgrazie all'eccellente prototipo di un puzzle in prima persona da lui realizzato. Da allora ne ha fatta di strada, e grazie all'aiuto diè riuscito a trasformare quell'idea in un vero e proprio gioco intitolato

Quest'oggi è stato annunciato che The Spectrum Retreat verrà pubblicato nel corso di quest'anno su PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e PC. Il titolo è ambientato in un inquietante hotel in stile art deco, The Penrose, dove il giocatore è chiamato a risolvere dei puzzle e a completare sfide basate sulla fisica, nel tentativo di risolvere i misteri che lo circondano.

Smith ha dichiarato che le meccaniche di gioco erano complete già da diversi anni, ma grazie a Ripstone Games è riuscito ad integrarle con una storia e un setting maturi e avvincenti. Il publisher, dal canto suo, ha dichiarato: "I nostri programmatori e artisti hanno lavorato a stretto contatto con Dan per creare un'esperienza rispettosa della sua visione originale, che si è meritata un premio BAFTA nel 2016". Per l'occasione, è stato pubblicato il trailer dell'annuncio che potete ammirare in apertura di notizia, grazie al quale è possibile farsi un'idea della tipologia di gioco.