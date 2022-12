The Spirit of the Samurai, un metroidvania nell'antico Giappone: tra mici guerrieri e Oni

Se avete nostalgia delle atmosfere di Sekiro: Shadows Die Twice e avete una passione per i metrodivania, potrebbe valere la pena di tenere d'occhio The Spirit of the Samurai.

Attualmente in sviluppo presso gli studi del team indipendente Digital Mind Games, il titolo è un'avventura in 2D dalla forte influenza Souls-like. Ambientato nella sempre suggestiva epoca del Giappone feudale, The Spirit of the Samurai propone un immaginario colmo di elementi sovrannaturali, a tratti profondamente inquietanti, come dimostrato dal trailer dedicato che trovate in apertura a questa news.

Con il filmato, che vede protagonista il titolo in versione Alpha, Digital Mind Games annuncia ufficialmente il futuro debutto del metroidvania su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X. Al centro della scena, The Spirit of the Samurai porrà una lotta disperata contro Oni che rappresentano l'incarnazione del male. I demoni della tradizione giapponese sbarreranno la strada al protagonista e al suo fidato compagno Chisai, nientemeno che un gatto guerriero. Presente all'appello anche una Kitsune - le volpi del Sol Levante - con un ruolo di guida tra pericoli senza nome.



Se il progetto vi incuriosisce, segnaliamo la possibilità di aggiungere il Souls-like alla vostra Wishlist, tramite la pagina di The Spirit of the Samurai presente su Steam.