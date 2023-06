The Spirit of the Samurai stupisce: mitologia giapponese, stop motion e gatti

Al Future Games Show non sono mancati annunci intriganti, dal reveal di Fretless: The Wrath of Riffson alla pubblicazione di un nuovo trailer dell'inquietante The Spirit of the Samurai.

Annunciato lo scorso dicembre, l'action adventure dall'impianto cinematografico è infatti tornato a mostrarsi, sorprendendo gli amanti del genere con tanti nuovi dettagli. Il video, che potete visionare in apertura a questa news, ci presenta infatti gli elementi cardine di The Spirit of the Samurai, fortemente legati alla mitologia e al folklore giapponesi.

Quando un piccolo villaggio si ritrova sotto l'assedio di un potente Oni, un coraggioso Samurai leva la sua katana contro il mostro. In seguito a strani eventi, tuttavia, l'essere umano si ritrova a poter mutare la propria forma, per impersonare - di volta in volta - un gatto o un kodama. Con questa nuova e triplice natura, i giocatori dovranno fare i conti con yokai, creature non-morte e demoni crudeli, il tutto animato con la tecnica dello stop-motion e con una struttura da metroidvania.



Come già confermato in occasione del primo annuncio di The Last Spirit of the Samurai, arriva dagli sviluppatori di Digital Storm Games la conferma che il gioco approderà su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S, nel corso del 2024.