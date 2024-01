The Spy Who Shot Me: l'FPS old school ispirato a GoldenEye 007 è disponibile su console

Siete cresciuti con GoldenEye 007 ed i classici FPS degli anni '90? PixelHeart ha allora proprio ciò che fa per voi: The Spy Who Shot Me, un FPS vecchia scuola a tinte umoristiche ispirato proprio a James Bond e più nello specifico all'intramontabile classico di Rare.

Sviluppato da Retro Army Limited, The Spy Who Shot Me viene descritto come "uno sparatutto in prima persona dallo stile retro e comico ispirato dai classici degli anni '90" che vede per protagonista l'Agente 7 in missione contro i malvagi membri dello S.C.U.M. Oltre ad un gameplay in stile run 'n gun in terza persona molto rapido in linea con le produzioni più popolari di circa tre decenni fa, l'opera prodotta da PixelHeart offre anche azione senza sosta contro orde di nemici, la possibilità di utilizzare veicoli e varie modifiche alle armi.

Il tutto è poi condito con una grafica poligonale che sembra provenire proprio da un Nintendo 64, aggiungendo un'ulteriore fattore nostalgia a tutta la produzione. Se dunque vi siete già goduti a dovere il ritorno del leggendario GoldenEye 007, The Spy Who Shot Me merita la vostra attenzione: già pubblicato nel 2019 su PC, nel momento in cui scriviamo il gioco è disponibile per il download anche su console Xbox e Nintendo Switch, mentre per adesso non sembra accessibile su PlayStation, sebbene la sua uscita sia comunque prevista sempre per gennaio 2024.