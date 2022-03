The Stanley Parable: l'edizione Ultra Deluxe ha una data su PC, PlayStation, Xbox e Switch

I ragazzi di Crows Crows Crows annunciano in video la data di lancio ufficiale di The Stanley Parable Ultra Deluxe, la versione attualizzata dell'avventura cult approdata nel 2013 su PC e destinata a ritornare tra qualche settimana su Steam, PlayStation, Xbox e Switch.

Nel confezionare il trailer del "nuovo" The Stanley Parable, la software house berlinese e gli sviluppatori di Galactic Cafe spiegano che la versione Ultra Deluxe andrà a espandere notevolmente il mondo di gioco originario attraverso l'innesto di contenuti inediti che renderanno ancora più grande, e stratificato, il labirinto nel quale verremo calati insieme al nostro coraggioso alter-ego.

In questa sua nuova edizione, l'avventura grafica si caratterizzerà anche per una serie di migliorie visive e tecnologiche, con l'aggiunta di numerose opzioni di accessibilità e di un maggior numero di localizzazioni: qui da noi, il titolo vanterà testi tradotti in italiano, mentre i dialoghi saranno in inglese ma con sottotitoli completamente localizzati.

Dopo tanti rinvii, la commercializzazione di The Stanley Parable Ultra Deluxe è finalmente prevista per il 27 aprile su PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch e in versione ottimizzata per PlayStation 5 e Xbox Series X/S. In calce e in cima alla notizia trovate il nuovo video e le immagini ingame che mostrano gli interventi apportati al motore grafico.