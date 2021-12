The Stanley Parable Ultra Deluxe rimandato al 2022, l'annuncio in un divertente trailer

Dopo qualche mese di silenzio i talentuosi sviluppatori di Crows Crows Crows tornano a parlare di The Stanley Parable: Ultra Deluxe con un inedito e divertente trailer che annuncia la nuova finestra di lancio prevista per il remake.

Annunciato nel 2018 in occasione dei The Game Awards, The Stanley Parable: Ultra Deluxe è il remake dell'originale avventura grafica uscita nel lontano 2013 che propone tanti contenuti inediti, finali alternativi e una richiestissima versione per console. Previsto inizialmente per il 2019, l'edizione Ultra Deluxe del titolo è stata rimandata inizialmente al 2020 e poi ancora nel 2021. Con questo nuovo trailer gli sviluppatori di Crows Crows Crows mettono quindi un punto sullo stato dei lavori annunciando una nuova finestra di lancio prevista per l'inizio del 2022, utilizzando l'inconfondibile ironia che contraddistingue lo studio e inscenando una polemica sulle date di pubblicazione che troppo spesso vengono disattese.

Per gli scorsi rinvii il team aveva invece dato la comunicazione attraverso le grafiche utilizzate da altri popolarissimi studi come Arkane e Insomniac Games. In attesa di saperne di più su The Stanley Parable: Ultra Deluxe, potete trovare la recensione della prima versione sulle pagine di Everyeye.