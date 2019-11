The Stanley Parable Ultra Deluxe: la nuova versione per PC e Console arriverà nel 2020

Gli sviluppatori di Galactic Cafe e Crows Crows Crows hanno annunciato di aver posticipato la pubblicazione di The Stanley Parable: Ultra Deluxe, originariamente prevista per il 2019, al 2020, in una data non meglio specificata.

Secondo quando riportato dagli sviluppatori il gioco uscirà "presumibilmente nel periodo prima dell'estate, ma dipende dalle specificità di come procede lo sviluppo". Per chi non lo conoscesse, The Stanley Parable: Ultra Deluxe è il remake di un titolo uscito nel 2013 per PC a cui saranno aggiunti nuovi contenuti e finali inediti e una versione per console. Sul sito ufficiale si legge in maniera piuttosto ironica: "Quando uscì The Stanley Parable molte persone chiesero più finali e più contenuti. Abbiamo detto loro che non ce n'era bisogno, che andava bene così com'era, che aveva già un numero perfetto di finali. Che mucchio di bugie è stato. Lo sapevamo. Sapevamo che stavamo mentendo e lo abbiamo fatto lo stesso. Abbiamo portato quella vergogna con noi per anni, un peso che abbiamo sostenuto ogni giorno per anni. Adesso basta!".

The Stanley Parable: Ultra Deluxe (di cui potete leggere la recensione della prima versione) uscirà quindi nella primavera del 2020 per PC e console, anche se al momento non è dato sapere su quali piattaforme.