The Stanley Parable si fa Ultra Deluxe su PC e console: ecco il simpatico video di lancio

Il lungamente atteso arrivo di The Stanley Parable Ultra Deluxe si concretizza su PC e console. Dopo tanti contrattempi e altrettanti rinvii, il team di Crows Crows Crows festeggia il lancio della versione attualizzata dell'avventura cult confezionando una simpatica video-presentazione rigorosamente in-engine.

In questa sua nuova versione realizzata dal team berlinese con la collaborazione del collettivo di Galactic Cafe, l'odissea interattiva vissuta dagli emuli di Stanley si espande per accogliere numerosi contenuti inediti che rendono ancora più variegata, e stratificata, l'esperienza di gioco offerta agli appassionati del genere.

Nel titolo trovano spazio anche delle importanti migliorie grafiche e tecnologiche, con l'aggiunta di numerose opzioni di accessibilità e di ulteriori localizzazioni: qui da noi, il titolo proporrà testi tradotti in italiano, con dialoghi in inglese e sottotitoli localizzati.

Prima di lasciarvi alla singolare video-presentazione del "nuovo" The Stanley Parable, vi ricordiamo che la Ultra Deluxe dell'avventura in soggettiva è disponibile da oggi, mercoledì 27 aprile, su PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch e in versione ottimizzata per PlayStation 5 e Xbox Series X/S, con ulteriori migliorie legate alla risoluzione, al framerate e alla qualità generale delle ambientazioni.