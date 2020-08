The Stanley Parable Ultra Deluxe è stato rinviato all'anno prossimo

Crows Crows Crows e Galactic Cafe hanno posticipato ancora una volta l'uscita di The Stanley Parable: Ultra Deluxe. La riedizione del noto gioco d'avventura per PC e console era inizialmente prevista per il 2019, ma poi è stata spostata dapprima al 2020 e, adesso, al 2021.

Gli sviluppatori hanno spiegato d'aver bisogno di maggior tempo per rifinire l'esperienza e raggiungere gli standard a cui ambiscono. Non viene fatta menzione del Coronavirus, ma è possibile che l'emergenza sanitaria e la necessità di lavorare da casa in smart working abbia provocato un rallentamento dello sviluppo.

Con la medesima ironia che contraddistingue la produzione, per annunciare il rinvio gli sviluppatori hanno anche utilizzato il medesimo template creato da Arkane Lyon per comunicare il posticipo di Deathloop, un altro dei giochi che non vedranno più la luce entro la fine del 2020. Quei mattacchioni di Crows Crows Crows si sono limitati a sostituire - in maniera piuttosto vistosa - il nome del gioco e dello studio di sviluppo, come potete vedere voi stessi in calce a questa notizia.

The Stanley Parable: Ultra Deluxe, ricordiamo, espanderà l'esperienza originale con nuovi contenutie finali inediti, oltre ad aggiornarla agli standard grafici odierni.