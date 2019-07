The Stig di Top Gear ci sfida con l'update gratuito di Forza Horizon 4

The Stig reindossa la sua mitica tuta con casco bianco per lanciare il guanto di sfida a tutti gli appassionati di Forza Horizon 4. Il nuovo aggiornamento gratuito del kolossal racing di Playground Games per PC Windows 10 e Xbox One porta in dote tantissime attività dedicate a Top Gear.

L'iniziativa, l'ultima in ordine di tempo dopo una serie innumerevole di apparizioni in Forza Motorsport, contribuisce a rinsaldare la partnership tra Microsoft e Top Gear per sancire l'ingresso delle sfide del famoso programma televisivo britannico nell'epopea free roaming di Forza Horizon.

In conseguenza dell'arrivo dell'update Series 11, scaricabile gratuitamente da tutti i giocatori di FH4, l'Horizon Festival del Regno Unito riceve una nuova infornata di sfide Horizon Story con protagonisti il presentatore Chris Harris e, naturalmente, quel chiacchierone di The Stig.

Sempre all'interno del nuovo contenuto aggiuntivo gratuito troveremo anche tre veicoli ispirati a Top Gear, ossia il Project E-AT, il Track-Tor (già, un trattore!) e il Mercedes Benz G63 6x6 Sports Utility Truck. Non mancano poi nuovi Rivals con relative classifiche da scalare e dei premi, rappresentati ovviamente da nuove auto sbloccabili per il proprio garage, da conseguire partecipando alle nuove attività. Per l'occasione, i ragazzi di Playground Games hanno modificato il sistema di gestione delle vendite della Casa d'Aste per migliorarne l'economia e l'esperienza offerta agli utenti.

L'update dedicato a Top Gear arriva un mese dopo il raggiungimento, da parte di Microsoft, dell'importante traguardo dei 10 milioni di giocatori di Forza Horizon 4. Per quanto riguarda il futuro, i ragazzi di Playground Games hanno già confermato di essere al lavoro su un GDR next gen per PC e Xbox Scarlett.