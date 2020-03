The Super 1-1 Challenge: disponibile il prototipo dello sparatutto ispirato a Mario

The Super 1-1 Challenge è uno sparatutto in prima persona ispirato a Super Mario Bros, disponibile ora come prototipo distribuito gratuitamente dall'autore, che ha recentemente aggiornato la build alla versione 1.01.

Sean Noonan ha utilizzato l'Unreal Engine 4 per dare vita alla sua visione del progetto, uno sparatutto in prima persona che vede Mario armato di una pistola spara ventose (la quale può essere potenziata raccogliendo i consueti funghi power-up), l'obiettivo molto semplicemente è quello di raggiungere la fine del livello raccogliendo le classifiche monete rosse e gialle.

Si tratta come detto solamente di un prototipo sperimentale, l'autore non ha intenzione di realizzare un gioco completo ed è consapevole del fatto che Nintendo potrebbe chiedergli molto presto di interrompere il suo lavoro. La versione 1.01 di The Super 1-1 Challenge è disponibile su Itch.io con tanto di changelog delle ultime novità, illustrate in un video che trovate qui sopra.

Cosa ne pensate di questo progetto? Avete già provato o proverete The Super 1-1 Challenge? Fateci sapere le vostre impressioni qui sotto nello spazio dedicato ai commenti.