The Super Mario Bros Movie, 23 milioni di visualizzazioni: il pubblico ama il trailer

Con la tanto attesa pubblicazione del primo trailer del film animato di Super Mario, la pellicola firmata da Nintendo si è già catturata l'interesse di un'ampia fetta di appassionati.

Tra l'eccezionale qualità delle animazioni, la direzione artistica ispirata e il sorprendete coinvolgimento dell'attore Chris Pratt nei panni del doppiatore di Mario, non sorprende dunque che l'accoglienza rivolta alla produzione sia stata assolutamente positiva. A testimoniarlo, sono in particolare i dati relativi alle visualizzazioni del trailer ufficiale di The Super Mario Bros Movie.

Un'analisi congiunta dedicata alle performance del filmato sui canali YouTube ufficiali di Illumination, Nintendo of America, Universal Pictures UK, Universal Pictures Australia e Movie Trailers Source ha infatti rivelato che il trailer è già stato visionato oltre 23 milioni di volte. Nel pubblico, circa 800.000 utenti hanno scelto di lasciare la propria opinione, tramite i prompt dedicati della piattaforma. Di questi, oltre 770.000 risultano essere segni di approvazione, mentre meno del 5% ha scelto di criticare la produzione nata dalla collaborazione tra Nintendo e lo studio di animazione di Illumination.



Sull'onda dell'entusiasmo, c'è stato anche chi si è impegnato per ricreare il trailer di The Super Mario Bros Movie in stile Nintendo 64. L'esordio in sala della pellicola resta nel frattempo atteso per il 2023.