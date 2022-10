The Super Mario Bros Movie, cresce il cast: Keegan-Michael Key canterà nei panni di Toad

In seguito alla pubblicazione del primo trailer della pellicola Nintendo, arrivano sempre più dettagli sul cast di doppiatori di The Super Mario Bros Movie.

Atteso in sala nel corso del prossimo anno, il film a marchio Nintendo vedrà Chris Pratt vestire i panni del baffuto idraulico italiano, ma non solo. Di recente, anche l'attore statunitense Keegan-Michael Key ha confermato il proprio coinvolgimento nella pellicola, nella quale darà voce al personaggio di Toad. Intervistato dalla redazione di Variety, l'interprete ha inoltre reso noto che il piccolo eroe del Regno dei Funghi potrà godere anche di una simpatica sezione musicale. All'interno di The Super Mario Bros Movie, Keegan-Michael Key canterà un brano nei panni di Toad, la cui realizzazione è stata "improvvisata" nel corso delle riprese del film prodotto dal colosso di Kyoto.



Sembra dunque confermata la possibilità di assistere a diverse performance musicali all'interno di The Super Mario Bros Movie. L'eventualità, lo ricordiamo, era emersa già negli scorsi mesi, dopo alcuni simpatici indizi diffusi dal doppiatore di Bowser, Jack Black. In attesa di maggiori dettagli su questo fronte, ricordiamo che il primo trailer di The Super Mario Bros Movie ha confermato che l'atteso film d'animazione ambientato nel Regno dei Funghi arriverà al cinema nel corso del 2023.