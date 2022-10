The Super Mario Bros Movie: Super Mario incontra Chris Pratt in un simpatico video

Con la presentazione ufficiale del primo trailer di The Super Mario Bros Movie, l'universo Nintendo si prepara a portare la sua icona baffuta sul grande schermo.

Per l'occasione, come ormai noto, Mario sarà interpretato da nientemeno che Chris Pratt. L'attore statunitense, già Star-Lord in Guardiani della Galassia e tra i personaggi principali della serie di Jurassic World, vestirà infatti gli insoliti panni dell'eroe del Regno dei Funghi, in una nuova trasposizione animata dell'immortale serie videoludica. Un connubio insolito e inaspettato, che ha scatenato divertite reazioni nel grande pubblico, in particolare dopo il reveal del doppiaggio del nuovo film di The Super Mario Bros.

Dai canali di Dorkly, arriva ora un divertente video dedicato alla vicenda, che potete visionare direttamente in apertura a questa news. Il filmato ironizza sulla scelta dell'atletico attore come interprete di Super Mario. Oltre a Chris Pratt, tuttavia, sembra che altri supereroi Marvel siano pronti a invadere il Regno dei Funghi! Per qualche strano scherzo del destino, inoltre, tutti loro vantano il nome Chris. Come reagirà il povero Mario originale di fronte ai tempi che cambiano?



Mentre vi lasciamo alla visione del video di Dorkly, ricordiamo che il debutto di The Super Mario Bros. Movie è atteso nelle sale cinematografiche il prossimo 7 aprile 2023.