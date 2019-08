The Surge 2: annunciata nuova Closed Beta per il soulslike di Deck13

Focus Home Interactive si prepara all'ormai piuttosto imminente esordio di The Surge 2 sul mercato, annunciando la possibilità per alcuni giocatori di accedere ad una sessione di prova del gioco.

Tramite l'account Twitter ufficiale di The Surge, il team ha infatti annunciato l'intenzione di organizzare una nuova Closed Beta su PC, il cui avvio è in programma per la prossima settimana. La Beta prenderà infatti il via a partire dal 15 agosto e terminerà in data 26 agosto. A quest'ultima potrà accedere un numero relativamente limitato di giocatori, pari a circa un migliaio di utenti. La Closed Beta ha natura confidenziale ed i partecipanti non potranno dunque condividere alcun tipo di immagine, video od informazione in merito ad essa.

Recentemente, abbiamo potuto apprendere maggiori informazioni su questo soulslike di genere fantascientifico grazie alla pubblicazione di un nuovo video gameplay di The Surge 2. Per i lettori che desiderano maggiori informazioni sulla produzione di Deck 13, segnaliamo che sulle pagine di Everyeye è disponibile un ricco provato di The Surge 2, all'interno del quale il nostro Gabriele Laurino vi racconta le sue impressioni dopo sei ore passate in compagnia del titolo. In chiusura, vi rammentiamo che The Surge 2 esordirà su PC, Playstation 4 ed Xbox One il prossimo 24 settembre.