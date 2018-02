hanno annunciato di essere al lavoro su, sequel di uno dei titoli più apprezzati dello scorso anno, con oltre 500.000 copie vendute e una buona accoglienza da parte della stampa internazionale.

Per il sequel di The Surge gli sviluppatori si concentreranno su un level design più ambizioso, su combattimenti ancora più brutali e su un targeting system rinnovato, oltre a proporre nuovi nemici e boss.

Maggiori dettagli sul progetto potrebbero arrivare nelle prossime ore dall'evento What's Next di Focus in programama il 7 e l'8 febbraio a Parigi, The Surge 2 è atteso per il 2019 su PC e console non meglio specificate.