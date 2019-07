The Surge 2: armi, ambientazioni, nemici e boss nel nuovo video gameplay

I vertici di Focus Home Interactive ci propongono un nuovo, spettacolare filmato di gioco di The Surge 2 incentrato sulle armi, sulle ambientazioni, sui nemici e sui boss che caratterizzeranno l'esperienza narrativa e ludica del nuovo action ruolistico di Deck13.

Nel video si sottolinea ancora una volta l'impegno profuso dagli sviluppatori tedeschi nel superare i punti di criticità del capitolo precedente e dare forma a un progetto che, nelle intenzioni dei suoi ideatori, saprà incontrare il favore degli appassionati di soulslike.

Dalla completa riprogettazione del sistema di combattimento tramite smembramenti all'evoluzione della progressione ruolistica votata all'acquisizione di abilità, potenziamenti cibernetici ed elementi di equipaggiamento inediti, la nostra avventura tra i pericolosi vicoli di Jericho City sarà ricca di sorprese e, naturalmente, di attività da svolgere sia per avanzare nella campagna principale che per migliorare l'arsenale digitale del nostro alter-ego affrontando gli abomini di silicio che popoleranno questa dimensione liberamente esplorabile.

L'uscita di The Surge 2 è prevista per il 24 settembre su PC, PlayStation 4 e Xbox One. Su queste pagine potete immergervi nelle atmosfere sci-fi dell'ultima fatica soulslike di Deck13 con il nostro speciale su The Surge 2 realizzato a metà luglio da Gabriele Laurino dopo essersi cimentato con le sfide dell'ultima prova organizzata dagli sviluppatori teutonici e da Focus Home Interactive.