The Surge 2: Deck 13 spiega il nuovo sistema di upgrade

Dopo l'annuncio ufficiale di The Surge 2 , lo sviluppatoreè tornato a parlare del gioco fornendo una serie di dettagli interessanti sul nuovo sistema di upgrade. Il team mira ad espandere il ventaglio di scelte offerto dalle meccaniche.

"Non si tratta solo di un aspetto cosmetico, sebbene possa risultare molto gradevole alla vista. In realtà vogliamo espandere le meccaniche di gioco fornite all'utente. Aggiornando un determinato pezzo dell'armatura non vi limiterete ad aumentare le statistiche di difesa, dato che avrete l'opportunità di sbloccare vari effetti e potenziamenti aggiuntivi. Per fare un esempio, uno di questi upgrade potrebbe permettervi di potenziare le spalle, rendendole più efficaci in fase di attacco e difesa." dichiarano gli sviluppatori ai microfoni di Official PlayStation Magazine.

Come già confermato, inoltre, il comportamento dei nemici è stato diversificato per rendere i combattimenti ancora più interessanti e imprevedibili, costringendo il giocatore a perfezionare il proprio tempismo e la propria capacità di lettura negli scontri. Allo stesso tempo verranno mantenute alcune feature del predecessore, come la possibilità di smembrare gli arti per ottenere nuovi pezzi di equipaggiamento.

Ricordiamo che The Surge 2 è atteso nel corso del 2019 su PC e Console non ancora specificate.