The Surge 2: Deck13 illustra le novità di gameplay legate all'esplorazione di Jericho City

Il Creative Director di Deck13 Interactive, Jan Klose, ha scambiato quattro chiacchiere con la redazione di PCGamesN per discutere degli sforzi compiuti dal suo team di sviluppo nel plasmare Jericho City, la distopica ambientazione dell'action soulslike The Surge 2.

Stando a quanto illustrato dall'autore di Deck13, la metropoli cyberpunk che farà da sfondo alle avventure vissute dall'eroe di The Surge 2 offrirà "un'esperienza più ampia in termini di come sono costruiti i livelli, come si sviluppano e dove si può andare avanti. Ci siamo chiesti quale ambiente fosse più adatto per portare l'esperienza di gioco della serie al livello successivo, e così abbiamo pensato a un ambiente con una maggiore verticalità, un mondo senza spazi ristretti che gli appassionati potessero esplorare liberamente".

Facendo un raffronto diretto con l'offerta ludica del primo capitolo, Klose ha confermato che The Surge 2 sarà più longevo del primo capitolo e aggiunto che "la fabbrica andava bene ma era solo una fabbrica. Se hai una città può scegliere di fare qualsiasi cosa. In The Surge 2 ci sono molte location diverse che funzionano perchè fanno parte di un ecosistema cittadino, come parchi trasformati in foreste ai grattacieli, grotte e grattacieli, ma abbiamo anche un gigantesto muro che cinge l'intera città. Penso sia questo il più grande cambiamento tra the Surge 1 e 2, nel 2 c'è più libertà".

A questo punto non ci resta che attendere l'annuncio della data di lancio di The Surge 2 su PC, PlayStation 4 e Xbox One, che presumibilmente avverrà durante l'E3 2019 di metà giugno.