The Surge 2: tutti i dettagli sul gameplay nel nuovo trailer

Siete curiosi di scoprire nuove informazioni sul sistema di combattimento e sulle armi di The Surge 2? Allora dovete assolutamente vedere il nuovissimo trailer con protagonista il gameplay del secondo capitolo del soulslike targato Deck13.

Nel filmato vengono mostrati infatti numerosi aspetti del gioco come il sistema di creazione del personaggio, il quale consentirà ai giocatori di creare con un editor non particolarmente profondo il proprio protagonista di sesso maschile o femminile. Per quello che riguarda il combattimento, ancora una volta le armi e le armature andranno letteralmente strappate agli avversari, che potranno essere mutilati con delle violente mosse finali. Per eseguire queste coreografiche animazioni avremo bisogno dell'Energia, il cui indicatore si aggiungerà a quello di salute e stamina e che potrà essere ricaricato eseguendo alcune specifiche azioni come le parate perfette.

Nel gioco saranno implementate anche alcune funzionalità multiplayer che ricordano quelle dei messaggi di Dark Souls, che potranno in questo caso essere lasciati attraverso l'utilizzo di un drone, e delle invasioni di personaggi controllati dall'IA con equipaggiamento di altri utenti.

Prima di lasciarvi al filmato, vi ricordiamo che il gioco arriverà il prossimo 23 settembre su PlayStation 4, Xbox One e PC.

