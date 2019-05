The Surge 2 entra in Closed Beta: previsti solo 50 partecipanti

Dopo aver discusso delle novità di gameplay di The Surge 2 e dell'importanza dell'elemento free roaming garantito dall'esplorazione di Jericho City, i ragazzi di Deck13 Interactive chiedono ai propri appassionati di collaborare allo sviluppo del loro action soulslike partecipando a una fase di Closed Beta.

Nel comunicato che accompagna il modulo per le iscrizioni alla Beta a numero chiuso, gli autori tedeschi ci informano che hanno "lavorato duramente su The Surge 2 e ora abbiamo raggiunto un punto della fase di sviluppo in cui vorremmo raccogliere il feedback sul nostro gioco. Il vostro parere ci aiuterà a perfezionare l'esperienza il più possibile".

Fatta questa dovuta premessa, gli autori di Deck13 spiegano che in questa prima fase di testing accoglieranno solamente 50 richieste di adesione alla Closed Beta: saranno accettati solamente gli utenti maggiorenni che siano in possesso di un PC gaming (non viene fatta menzione della dotazione hardware) e di un account Steam attivo. I candidati devono inoltre saper parlare inglese o francese per poter interagire direttamente con il team di sviluppo e offrire il proprio supporto.

Maggiori informazioni sul progetto sci-fi di Deck13 e Focus Home Interactive verranno condivise dagli sviluppatori teutonici durante l'E3 2019 di metà giugno: nel frattempo, vi lasciamo allo speciale su The Surge 2 a firma di Tommaso "Todd" Montagnoli e alle sue considerazioni sulle novità ludiche, grafiche, narrative e contenutistiche che dovrebbero caratterizzare l'opera quando vedrà la luce su PC, PlayStation 4 e Xbox One.