The Surge 2: il gioco si mostra in un nuovo trailer direttamente dall'E3!

Anche se la conferenza E3 2019 si è svolta nel corso della giornata di ieri, le novità in Casa Microsoft non sembrano essere terminate: l'appuntamento con il nuovo Inside Xbox ci offre alcuni ulteriori contenuti esclusivi!

Tra questi fa la sua comparsa un nuovo trailer di The Rage 2, che torna a mostrarsi in una coinvolgente sequenza cinematica che ci offre un nuovo punto di vista sull'action-RPG di stampo fantascientifico in arrivo nel corso del prossimo autunno. Il sequel del primo capitolo della serie targata Deck 13 e Focus Home Interactive si torna dunque a mostrare al pubblico: potete trovare il nuovo trailer direttamente in apertura a questa news: vi auguriamo una buona visione!



Vi ricordiamo che la data di uscita di The Surge 2 è fissata per il prossimo 24 settembre e che il gioco esordirà su PC, Playstation 4 ed Xbox One. Sulle pagine di Everyeye potete trovare un nostro provato di The Surge 2, a cura di Tommaso "Todd" Montagnoli.