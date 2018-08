The Surge 2 in azione nel primo gameplay trailer alla GamesCom

Il publisher Focus Home Interactive e lo sviluppatore Deck13 hanno mostrato per la prima volta in azione The Surge 2, pubblicando un nuovo gameplay trailer in occasione della GamesCom 2018 di Colonia.

Il trailer raccoglie diverse sequenze di gameplay tratte dal gioco, permettendoci di dare un primo sguardo alle ambientazioni, ai nemici, alle armi e agli strumenti a nostra disposizione in The Surge 2.

Come affermato da Deck13, gli sviluppatori hanno ascoltato attentamente i feedback ricevuti sul primo capitolo della serie, con l'obiettivo di realizzare un sequel in grado di migliorare il predecessore sotto diversi aspetti. Questa volta l'avventura sarà ambientata in un contesto urbano, riprendendo gli eventi narrati nel gioco precedente.

Nell'attesa di conoscere ulteriori dettagli sul titolo, ricordiamo che The Surge 2 è atteso in uscita nel corso del 2019 su PlayStation 4, Xbox One e PC. Vi lasciamo con il nuovo gameplay trailer riportato in cima alla notizia.