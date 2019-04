The Surge 2 sarà più longevo del primo capitolo, promette Deck13

Scambiando quattro chiacchiere con i colleghi di WCCFtech, il Creative Director di Deck13 ci ha offerto un importante chiarimento sulla longevità teorica di The Surge 2, uno degli aspetti più controversi del primo capitolo di questa apprezzata serie soulslike ad ambientazione fantascientifica.

"Durerà sicuramente di più del primo episodio", ha spiegato senza mezzi termini Klose affermando inoltre che "se giocato in maniera lineare e concentrandosi solo sulla storia, il primo capitolo aveva una durata media di 25 ore o forse qualcosa di più".

Utilizzando questo parametro per quantificare il numero di ore necessarie per portare a termine le missioni della campagna principale e rapportare tale dato alla longevità teorica del nuovo titolo, secondo il direttore creativo di Deck13 allora The Surge 2 "durerà molto di più, specie se deciderete di esplorare tutti gli angoli della mappa e scoprirne tutti i segreti. Ma onestamente non posso fornire una stima precisa del tempo da impiegare".

Il lancio di The Surge 2 dovrebbe avvenire nel corso della seconda metà del 2019 su PC, PlayStation 4 e Xbox One: maggiori informazioni sul progetto, e sulle sue tempistiche di pubblicazione, verranno condivise dagli autori tedeschi durante l'E3 2019 di metà giugno. Il buon Tommaso "Todd" Montagnoli, in ogni caso, si è cimentato di recente con l'ultimo action soulslike di Deck13 per realizzarne un'approfondita anteprima.