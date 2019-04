The Surge 2: nuove immagini per il souls-like di Deck 13

Il publisher Focus Home Interactive ha recentemente pubblicato una nuova galleria di immagini dedicata a The Surge 2, il seguito della serie souls-like sviluppata da Deck13.

Gli screenshot, che potete ammirare in calce alla notizia, ci consentono di dare uno sguardo all'evoluzione stilistica con cui gli sviluppatori di Deck13 stanno cercando di rinnovare il suo franchise, dopo che una fetta dell'utenza è rimasta piuttosto indifferente nei confronti delle scelte di visual design del primo capitolo. A differenza di quest'ultimo, che si svolgeva all'interno del complesso industriale CREO, The Surge 2 godrà di un respiro più ampio e ci porterà a visitare luoghi più estesi situati all'interno di una più variegata struttura urbana.

I cambiamenti non si limiteranno assolutamente al comparto estetico e grafico, dal momento che Deck13 ha già confermato alcuni importanti passi avanti in termini di gameplay: maggiore libertà di scelta per il giocatore a livello di build ed esplorazione, miglioramento sensibile dell'Intelligenza Artificiale degli avversari, introduzione e massiccia presenza di boss e mini-boss.

Lasciandovi alla visione, ricordiamo che The Surge 2 sarà disponibile su PC, PlayStation 4 e Xbox One nel corso del 2019. Se siete interessati ad approfondire il souls-like Sci-Fi, vi rimandiamo alla nostra Anteprima di The Surge 2.