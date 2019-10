The Surge 2: nuovo DLC gratuito e presentazione del pass stagionale

The Surge 2, il sequel del soulslike in salsa robotica dei ragazzi di Deck 13, ha fatto grandi passi in avanti rispetto al suo predecessore. La storia raccontata dal gioco lascia aperte diverse possibilità e gli sviluppatori sono pronti a pubblicare i prossimi contenuti.

Il primo DLC gratuito per The Surge 2, arrivato con l'ultima patch, si chiama "Future Shock Weapon Pack" e aggiunge quattro nuove armi all'arsenale già disponibile, tra cui le mortali Golden Twin Blades, il devastante Heavy Duty Weapon, i mortali Mangled Articulators Punching Gloves e i versatili Golden Harvest Double Duty Weapon, oltre ad una serie di correzioni e ottimizzazioni per le versioni console e PC. Deck 13 ha poi rivelato che la prossima settimana svelerà completamente il nuovo pass stagionale che, a detta degli stessi sviluppatori, introdurrà "più armi, più impianti, più equipaggiamenti e un nuovissimo DLC che aggiungerà ore e ore di trama in un ambiente tutto nuovo".

Tutti i dettagli sono disponibili nella patch note ufficiale. Ne approfittiamo per ricordarvi che potete trovare la video recensione di The Surge 2 in 4K e 60 fps sulle pagine di Everyeye.